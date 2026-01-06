Kırıkhan'da 101 Captagon Hapı Ele Geçirildi — İ.Ş. Tutuklandı

Kırıkhan'da 101 Captagon Hapı Ele Geçirildi
Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu sonucu şüpheli tutuklandı
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinde yapılan aramada 101 adet Captagon adlı uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan İ.Ş., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
