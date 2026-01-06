Kırıkhan'da 101 Captagon Hapı Ele Geçirildi — İ.Ş. Tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kırıkhan'da İ.Ş.'nin üst aramasında 101 adet Captagon ele geçirdi; şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 15:09
Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu sonucu şüpheli tutuklandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinde yapılan aramada 101 adet Captagon adlı uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan İ.Ş., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

