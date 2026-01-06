Samsun Merkezli Operasyon: 19 İlde Çocuk Müstehcenliğinden 40 Gözaltı

Samsun merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda çocuk müstehcenliği suçundan 40 şüpheli gözaltına alındı; 8 Ekim 2025'te ele geçirilen dijital materyaller incelendi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 15:04
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 15:04
Samsun Merkezli Operasyon: 19 İlde Çocuk Müstehcenliği Suçu

Operasyon ve soruşturma detayları

Samsun merkezli yürütülen soruşturmada, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan adli ve projeli çalışma kapsamında önceki aşamada 8 Ekim 2025 tarihinde eş zamanlı operasyonlarla şüphelilere ait dijital materyallere el konulmuştu.

Bu materyallerin incelenmesi sonucunda, ilgili suçu işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma genişletildi. Soruşturma kapsamında Samsun merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve operasyonlar neticesinde 40 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

SAMSUN EMMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

