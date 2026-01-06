İskenderun'da Asayiş Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Operasyon Detayları

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası ile aranan Z.D. ile bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.S. İskenderun’da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

