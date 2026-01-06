Samsun İlkadım'da Asker Eğlencesinde Yumruklu Kavga

Samsun İlkadım'da asker eğlencesinde çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü; polis ekipleri müdahalesiyle sonlandırıldı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:55
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 15:04
Samsun İlkadım'da Asker Eğlencesinde Yumruklu Kavga

Samsun İlkadım'da Asker Eğlencesinde Yumruklu Kavga

Olayın Ayrıntıları

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen bir asker eğlencesi sırasında iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü.

Olay, Kıran Mahallesi Barış Bulvarı üzerindeki bir işletme önünde gerçekleşti. Taraflar arasındaki anlaşmazlığın nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi.

İki grup arasında başlayan kavga sırasında taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son bulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

