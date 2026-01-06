Samsun İlkadım'da Asker Eğlencesinde Yumruklu Kavga

Olayın Ayrıntıları

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen bir asker eğlencesi sırasında iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü.

Olay, Kıran Mahallesi Barış Bulvarı üzerindeki bir işletme önünde gerçekleşti. Taraflar arasındaki anlaşmazlığın nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi.

İki grup arasında başlayan kavga sırasında taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son bulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

