Erzurum’da 1 Ayda 203 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Emniyetin ortak operasyonlarında çok sayıda göçmen ve organizatör yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-27 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda toplam 203 düzensiz göçmen yakaladı.

Erzurum Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak çalışmalarda, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen göçmenler tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Olaylarla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 48 şüpheli organizatör hakkında işlem yapıldı; bu şahıslardan 28’i tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Her türlü suçla olduğu gibi göçmen kaçakçılığıyla da mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. Bu çerçevede yapılan mücadeleler kapsamında 27.12.2025 günü durdurulan gümrük mühürlü tır dorsesinde 23 düzensiz göçmen yakalanmış, tır şoförü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

