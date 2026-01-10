Erzurum'da 2025 Trafik Raporu: 3 bin 413 Yaralı, 34 Ölü

Emniyet ve Jandarma verilerine göre Erzurum'da 2025 yılında bin 925 yaralamalı kaza, 3 bin 101 maddi hasarlı kaza, 34 ölüm ve 3 bin 413 yaralı kaydedildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 09:36
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 09:36
Trafik İstatistikleri ve Yetkili Açıklamalar

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı istatistiklerine göre, Erzurum'da 2025 yılında polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde yaşanan trafik olayları kayda geçirildi.

Veriler, Erzurum’da polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde 2025 yılının 12 ayında meydana gelen olayları kapsıyor. Buna göre bölgede bin 925 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Aynı dönem için kayıtlara geçen maddi hasarlı kaza sayısı 3 bin 101 olurken, trafik kazalarında toplam 34 ölüm ve 3 bin 413 yaralı bildirildi.

2025 yılı trafik istatistikleri incelendiğinde, polis ve jandarma bölgesinde meydana gelen kazalarda maddi hasarlı kazaların daha yaygın olduğu görülüyor.

Yetkililer, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayılarının kaza yerindeki verileri ifade ettiğini vurguladı.

ERZURUM'DA BİR YILDA 3 BİN 101 MADDİ HASARLI KAZA MEYDANA GELDİ.

