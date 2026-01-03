DOLAR
Erzurum'da Buzlanma Trafik Kazası: Kayapa Köyü'nde Pikap ile TIR Çarpıştı

Erzurum-Aşkale karayolunda buzlanan yolda pikap ile TIR çarpıştı; 1 yaralı, sürücü Erzurum Şehir hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yetkililer zincir uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 13:01
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 13:01
Erzurum'da Buzlanma Trafik Kazası: Kayapa Köyü'nde Pikap ile TIR Çarpıştı

Erzurum'da Kayapa Köyü Mevkiinde Trafik Kazası

Buzlanma nedeniyle pikap ile TIR çarpıştı

Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışının ardından yolların buzlanması, trafik kazalarına yol açtı. Erzurum - Aşkale karayolu Kayapa Köyü mevkiinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden pikap TIR ile çarpıştı.

Kazada bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü, 112 ekiplerince Erzurum Şehir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, buzlanmaya karşı sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, araçlarda zincir bulundurmaları konusunda uyarıda bulundu.

