Erzurum'da DEAŞ propagandası yapan şahıs operasyonla yakalandı

Erzurum'da sosyal medya üzerinden DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen C.G., TEM ve İstihbarat ekiplerinin operasyonuyla yakalanıp tutuklandı; dijital materyal ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:05
Operasyon ve gözaltı detayları

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince yürütülen çalışmada, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen C.G. isimli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ekipler DEAŞ/IŞİD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında hareket etti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda düzenlenen operasyonda C.G. gözaltına alındı.

Şahsın ikametinde yapılan aramada dijital materyal ve yasaklı doküman ele geçirildi.

TEM Şube Müdürlüğünce gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahsın adli mercilere sevki sağlanarak tutuklandığı bildirildi. Şüpheli, polis ekiplerince H Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

