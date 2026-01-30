Erzurum'da Kredi Operasyonu: 38 Şüpheli Yakalandı

Erzurum merkezli 5 ilde düzenlenen kredi operasyonunda 38 şüpheli yakalandı. Usulsüz 25 krediyle 11 milyon 474 bin TL haksız menfaat sağlandığı iddia ediliyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 21:43
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 21:43
Erzurum merkezli olarak Antalya, Kocaeli, Yalova ve Trabzon'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapıldı.

Operasyon ve İddialar

Soruşturmada, Hasankale Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin, gerçek anlamda esnaflık faaliyeti bulunmayan kişilere aracı şahıslar vasıtasıyla kredi sağladıkları belirlendi. İddialara göre, esnaf kredileri için sahte evraklar düzenlenerek işlemler organize edildi ve toplam 25 farklı kredi usulsüz şekilde kullandırıldı.

Bu krediler yoluyla şüphelilerin toplam 11 milyon 474 bin TL tutarında haksız menfaat elde ettiği öne sürülüyor.

Adli Süreç

Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 38 şüpheliden 8’i savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılanlardan 11 şüpheli adli kontrol şartıyla, 19 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Soruşturma ve adli işlemler sürüyor.

