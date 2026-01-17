Erzurum'da Mobilya Fabrikası Yangını: 1 Ölü, 7 Yaralı
Yakutiye Sanayi Sitesinde patlama sonrası alevler yükseldi
Bugün öğle saatlerinde, Erzurum'un Yakutiye ilçesi Sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınması güç bir müdahale gerektirdi.
Olayda iş yerinde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yangın sırasında mahsur kalan iki yaralıyı itfaiye ekipleri zorlu çalışmayla kurtardı.
İtfaiye görevlileri, iş yerinin camını kepçe ile kırarak içeriye girdi ve 112 sağlık ekipleri ile birlikte yaralıları dışarı çıkarmayı başardı. Yaralılar, olay yerinde bekleyen ambulanslara taşınarak şehir hastanesine sevk edildiler.
Yangının çıkış nedeni ve hasar tespit çalışmalarına ilişkin incelemeler yetkililer tarafından sürdürülüyor.
