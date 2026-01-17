Erzurum'da Mobilya Fabrikası Yangını: 1 Ölü, 7 Yaralı

Erzurum Yakutiye'de mobilya fabrikasındaki patlama sonrası çıkan yangında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı; itfaiye 2 yaralıyı mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 15:09
Erzurum'da Mobilya Fabrikası Yangını: 1 Ölü, 7 Yaralı

Erzurum'da Mobilya Fabrikası Yangını: 1 Ölü, 7 Yaralı

Yakutiye Sanayi Sitesinde patlama sonrası alevler yükseldi

Bugün öğle saatlerinde, Erzurum'un Yakutiye ilçesi Sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınması güç bir müdahale gerektirdi.

Olayda iş yerinde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yangın sırasında mahsur kalan iki yaralıyı itfaiye ekipleri zorlu çalışmayla kurtardı.

İtfaiye görevlileri, iş yerinin camını kepçe ile kırarak içeriye girdi ve 112 sağlık ekipleri ile birlikte yaralıları dışarı çıkarmayı başardı. Yaralılar, olay yerinde bekleyen ambulanslara taşınarak şehir hastanesine sevk edildiler.

Yangının çıkış nedeni ve hasar tespit çalışmalarına ilişkin incelemeler yetkililer tarafından sürdürülüyor.

RZURUM’DA SANAYİ SİTESİNDE FAALİYET GÖSTEREN MOBİLYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI...

RZURUM’DA SANAYİ SİTESİNDE FAALİYET GÖSTEREN MOBİLYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİRİ AĞIR 7 KİŞİ YARALANDI.

RZURUM’DA SANAYİ SİTESİNDE FAALİYET GÖSTEREN MOBİLYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli’de teşhis konulamayan hastalık: 18 yaşındaki Dilara Gezgin hayatını kaybetti
2
Kozan Ülkü Ocakları Orkun Özeller'e Parkta Konuşma İzni Vermedi
3
Eskişehir Sultandere'de Asayiş ve Trafik Denetimi: 502 Şahıs, 38 bin 610 TL Ceza
4
Mardin'de Karne Sevinci Yarıda Kaldı: Buz Kırıldı, İki Çocuk Hayatını Kaybetti
5
Manisa’da Aranan Şüpheliden A4 Kağıda Emdirilmiş 2 bin 500 İçimlik Uç Bonzai Ele Geçirildi
6
Hatay'da CHP mitinginde tütsü düştü: Yaşlı kadın yanma tehlikesi atlattı
7
Kayseri'de Erciyes'te Kış Lastiği Denetimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları