Erzurum'da mobilya işyeri yangını: Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Erzurum'da meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı mobilya üretimi yapan işyerinde incelemelerde bulundu.

Tekin programını keserek olay yerine gitti

AK Parti'nin "Kuzeydoğu Anadolu Bölge Strateji" toplantısı ve TOKİ kura çekimi törenine katılmak üzere Erzurum'a gelen Bakan Tekin, programını keserek yangın bölgesine geldi.

Yangın ve söndürme çalışmaları

Yangının meydana geldiği işyerinde yangın ve söndürme çalışmaları ile ilgili Vali Mustafa Çiftçi'den bilgi alan Bakan Tekin, yangına 30 yangın söndürme aracıyla müdahale edildiğini belirterek, "İçerde 8 arkadaşımız vardı. Tamamı dışarıya çıkarılmış durumda. Bir vefat haberi aldık. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Yangın an itibariyle kontrol altına alınmış durumda. Çok geçmiş olsun. Allah bize böyle felaketleri bir daha bize yaşatmasın inşallah" diye konuştu.

İncelemeye eşlik edenler

Bakan Tekin'e incelemeleri sırasında; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar da eşlik etti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI PROF. DR. YUSUF TEKİN, ERZURUM'DA MEYDANA GELEN 2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 6 KİŞİNİN DE YARALANDIĞI MOBİLYA FABRİKASINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.