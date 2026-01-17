Erzurum'da mobilya işyeri yangını: Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Erzurum'da mobilya üretim tesisindeki yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı; Milli Eğitim Bakanı Tekin bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 15:44
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 15:44
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Erzurum'da meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı mobilya üretimi yapan işyerinde incelemelerde bulundu.

Tekin programını keserek olay yerine gitti

AK Parti'nin "Kuzeydoğu Anadolu Bölge Strateji" toplantısı ve TOKİ kura çekimi törenine katılmak üzere Erzurum'a gelen Bakan Tekin, programını keserek yangın bölgesine geldi.

Yangın ve söndürme çalışmaları

Yangının meydana geldiği işyerinde yangın ve söndürme çalışmaları ile ilgili Vali Mustafa Çiftçi'den bilgi alan Bakan Tekin, yangına 30 yangın söndürme aracıyla müdahale edildiğini belirterek, "İçerde 8 arkadaşımız vardı. Tamamı dışarıya çıkarılmış durumda. Bir vefat haberi aldık. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Yangın an itibariyle kontrol altına alınmış durumda. Çok geçmiş olsun. Allah bize böyle felaketleri bir daha bize yaşatmasın inşallah" diye konuştu.

İncelemeye eşlik edenler

Bakan Tekin'e incelemeleri sırasında; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar da eşlik etti.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

