Erzurum'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Erzurum Çat kara yolu Şehir Hastanesi kavşağında seyir halindeki otomobil aniden alev aldı; yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 10:41
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:47
Erzurum - Çat kara yolu, Şehir Hastanesi kavşağı

Erzurum’da seyir halindeki bir otomobil aniden alev alarak yol ortasında yanmaya başladı.

Aracından dumanlar yükseldiğini gören sürücü, aracı yol ortasında durdurarak indi ve durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sebebiyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay nedeniyle yol kısa süreli trafiğe kapandı; aracın çekilmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

