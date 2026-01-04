Erzurum'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
Erzurum - Çat kara yolu, Şehir Hastanesi kavşağı
Erzurum’da seyir halindeki bir otomobil aniden alev alarak yol ortasında yanmaya başladı.
Aracından dumanlar yükseldiğini gören sürücü, aracı yol ortasında durdurarak indi ve durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın sebebiyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay nedeniyle yol kısa süreli trafiğe kapandı; aracın çekilmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
