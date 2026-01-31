Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 937,76 Gram Ele Geçirildi, 4 Tutuklama

Operasyon ve ele geçirilenler

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; 762 gram skunk, 175,76 gram metamfetamin, 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 3 adet fişek ile birlikte 8 bin 185 TL suç unsuru para ele geçirildi. Operasyonda toplam 937,76 gram uyuşturucu madde bulundu.

Tutuklamalar

Adli mercilere sevk edilen E.Y. (28), V.B.(41), O.K.(28) ve M.Y.S.(30) isimli 4 şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Açıklama

Yapılan açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

ERZURUM’DA POLİSİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 937 GRAM UYUŞTURUCU MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYON KAPSAMINDA 4 KİŞİ YAKALANDI.