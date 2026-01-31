Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 937,76 Gram Ele Geçirildi, 4 Tutuklama

Erzurum'da düzenlenen operasyonda 762 g skunk, 175,76 g metamfetamin, pompalı tüfek ve 8 bin 185 TL ile toplam 937,76 g uyuşturucu ele geçirildi; 4 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 09:47
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 09:49
Operasyon ve ele geçirilenler

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; 762 gram skunk, 175,76 gram metamfetamin, 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 3 adet fişek ile birlikte 8 bin 185 TL suç unsuru para ele geçirildi. Operasyonda toplam 937,76 gram uyuşturucu madde bulundu.

Tutuklamalar

Adli mercilere sevk edilen E.Y. (28), V.B.(41), O.K.(28) ve M.Y.S.(30) isimli 4 şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Açıklama

Yapılan açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

