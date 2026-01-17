Erzurum'da Yangın Kontrol Altına Alındı — Vali Çiftçi: 2 Vatandaşımız Vefat Etti

Erzurum'da yangın kontrol altına alındı

Vali Çiftçi'den acı bilanço: 2 vatandaş vefat etti

Erzurum Valisi Çiftçi yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ve 2 vatandaşımızın vefat ettiğini bildirdi.

Yetkililer, bölgede müdahalelerin tamamlandığını ve zarar tespit ile soruşturma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

