Erzurum'da Yangın Kontrol Altına Alındı — Vali Çiftçi: 2 Vatandaşımız Vefat Etti

Erzurum Valisi Çiftçi, yangının kontrol altına alındığını açıkladı; olayda 2 vatandaşın vefat ettiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 15:25
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 15:25
Erzurum'da yangın kontrol altına alındı

Vali Çiftçi'den acı bilanço: 2 vatandaş vefat etti

Erzurum Valisi Çiftçi yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ve 2 vatandaşımızın vefat ettiğini bildirdi.

Yetkililer, bölgede müdahalelerin tamamlandığını ve zarar tespit ile soruşturma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

