Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi: Mobilyacılar Sitesi Yangını Kontrol Altında

2 ölü, 6 yaralı — Soğutma çalışmaları sürüyor

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yakutiye ilçesi Mobilyacılar Sitesi'nde saat 12:30'da başlayan yangına ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

Vali Çiftçi, 'Yakutiye ilçesi Mobilyacılar Sitesi’nde saat 12:30’da çıkan yangın şu an itibariyle tamamen kontrol altına alınmış durumda. Yangın haberinin alınmasıyla beraber buraya Büyükşehir Belediyemizin, çevre belediyelerin itfaiye ekipleri, Orman Teşkilatımıza ait su tankerleri, yine TOMA araçlarımız ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne ait köpük sıkma araçları bölgeye sevk edilmiş ve yaklaşık 2,5 saatlik bir çalışmanın neticesinde şu anda yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor' dedi.

Yangından etkilenen toplam 8 vatandaş olduğunu belirten Vali Çiftçi, 'Bunlardan 6 tanesi hastanelerimizde tedavileri devam ediyor. Maalesef 2 vatandaşımız Allah’ın rahmetine kavuşmuş durumda. Ben vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum. Buradaki çalışmaların özverili bir şekilde yürütülmesinden dolayı İtfaiye Daire Başkanlığımıza, Polis Teşkilatımıza, sağlık ekiplerimize, Devlet Hava Meydanları’nın personellerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah milletimize böyle acılar yaşatmasın' diye konuştu.

Vali Çiftçi, 'Yangının kontrol altına alınmasında toplam 30 tane aracımız görev yapmış durumda. Bunlardan 25 tanesi itfaiye aracı, TOMA araçlarımız, köpük sıkma araçlarımız ve Orman İşletme Müdürlüğümüzün su tankerleri olmak üzere tüm emeği geçen personelimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

