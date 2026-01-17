Samsun Bafra'da midibüs kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Elifli Mahallesi mevkiinde yol kenarında bekleyen aileye çarpma

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, yol kenarında bekleyen bir aileye yolcu midibüsünün çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop kara yolu Elifli Mahallesi mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, 55 JN 996 plakalı otomobil aynı yönde seyir halinde bulunan 55 AR 863 plakalı kamyona sağ şeritte arkadan çarptı. Kazanın ardından otomobilde bulunanlar araçtan inerek yol kenarında beklemeye başladı.

Bu sırada sürücülüğünü E.Ü.(56)'nün yaptığı 57 AB 714 plakalı yolcu midibüsü, yol kenarında bekleyen kazazedelere çarptı. Çarpma sonucu Adem Sürmeli (55), eşi Tezcan Sürmeli (55) ile çocukları Yasemin Sürmeli (33) ve Burcu Sürmeli (36) yaralandı. Kontrolden çıkan midibüs, yol kenarındaki kanala sürüklenerek durabildi.

Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Adem Sürmeli, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Burcu Sürmeli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

