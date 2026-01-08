Erzurum'da zincirleme kaza: 3 yaralı, 34 BZJ 772 plakalı araç arkadan çarptı

Erzurum-Çat kara yolu Valilik kavşağında zincirleme kazada 3 kişi yaralandı; sürücü E.K.'nin 34 BZJ 772 plakalı aracı kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarptı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 09:25
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:27
Erzurum'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Erzurum-Çat kara yolu Valilik kavşağında meydana geldi

Erzurum-Çat kara yolu Valilik kavşağında yaşanan zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, sürücü E.K. yönetimindeki 34 BZJ 772 plakalı otomobil, süratle geldiği kavşakta dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kırmızı ışıkta bekleyen iki araca arkadan çarptı.

Kazada üç araçta da hasar oluştu. Araçlarda bulunan yaralılar, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Olayın oluş şekli ise bir aracın kamerasına yansıdı.

