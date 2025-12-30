DOLAR
Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden Sürücülere Kış, Kar ve Buz Uyarısı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, gizli buzlanma ve kar riskine karşı sürücüleri dikkatli olmaya, kış lastiği ve takip mesafesi uyarısına davet etti.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:37
Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere kış uyarısı

Gizli buzlanma ve kar riskine karşı dikkat çağrısı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde etkili olan kış şartları nedeniyle sürücüleri trafikte daha dikkatli olmaya davet etti.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Hava şartlarının olumsuz seyrettiği bu günlerde, gizli buzlanma ve kar nedeniyle trafik kazalarının önüne geçmek için sürücülerimizin daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Unutmayın, bir anlık dikkatsizlik telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir Arabanızdaki tüm kar kalıntılarını temizleyin, arabanızı yavaş kullanın. Fren mesafesini arttırmaya dikkat edin, gizli buzlanmalara karşı dikkatli olun. Kış lastiği kullanın, yokuş çıkarken gaza yüklenmemeye dikkat edin. Takip mesafesini arttırın, aydınlatma sistemini açık tutun, trafik kurallarına uyun " denildi.

Öne çıkan uyarılar: Arabadaki kar kalıntılarını temizleyin, aracı yavaş kullanın, fren mesafesini arttırın, gizli buzlanmalara karşı dikkatli olun, kış lastiği kullanın, yokuş çıkarken gaza yüklenmeyin, takip mesafesini arttırın, aydınlatma sistemini açık tutun ve trafik kurallarına uyun.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde oluşabilecek gizli buzlanmalara karşı sürücülerin tedbirli olmasını istedi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

