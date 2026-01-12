Erzurum Şehir Hastanesi'nden Kapalı Otopark Uyarısı: Araçlar 11 Ocak 2026'ya Kadar Alınsın

Erzurum Şehir Hastanesi, 11 Ocak 2026 Pazar 23.00'e kadar kapalı otoparkta bırakılan araçların çekileceğini duyurdu; araç sahipleri mağduriyet yaşamamak için araçlarını almalı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:36
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:36
Erzurum Şehir Hastanesi'nden kapalı otopark uyarısı

11 Ocak 2026 Pazar saat 23.00'e kadar araçlarınızı alın

Erzurum Şehir Hastanesi yönetimi, yıllardır özellikle kış aylarında kronikleşen kapalı otopark sorununa karşı yeni bir önlem açıkladı.

Açıklamada, Hastanemiz yerleşkesi içerisinde bulunan otopark alanlarında düzenin ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan değerlendirme sonucunda, 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 23.00 itibarıyla otoparkta bırakılan ve bu saate kadar kaldırılmayan tüm araçların çekici marifetiyle yediemin otopark alanına çekileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, çekici işlemleri sırasında oluşabilecek hasar, kayıp, arıza ve benzeri durumlardan Erzurum Şehir Hastanesi sorumlu olmayacaktır ifadesine yer verildi.

Hastane yönetimi, araç sahiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına, belirtilen süre dolmadan araçlarını kapalı otopark alanından almaları gerektiğini önemle rica etti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

