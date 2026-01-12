Erzurum Şehir Hastanesi'nden Kapalı Otopark Uyarısı: Araçlar 11 Ocak 2026'ya Kadar Alınsın

Erzurum Şehir Hastanesi'nden kapalı otopark uyarısı

11 Ocak 2026 Pazar saat 23.00'e kadar araçlarınızı alın

Erzurum Şehir Hastanesi yönetimi, yıllardır özellikle kış aylarında kronikleşen kapalı otopark sorununa karşı yeni bir önlem açıkladı.

Açıklamada, Hastanemiz yerleşkesi içerisinde bulunan otopark alanlarında düzenin ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan değerlendirme sonucunda, 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 23.00 itibarıyla otoparkta bırakılan ve bu saate kadar kaldırılmayan tüm araçların çekici marifetiyle yediemin otopark alanına çekileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, çekici işlemleri sırasında oluşabilecek hasar, kayıp, arıza ve benzeri durumlardan Erzurum Şehir Hastanesi sorumlu olmayacaktır ifadesine yer verildi.

Hastane yönetimi, araç sahiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına, belirtilen süre dolmadan araçlarını kapalı otopark alanından almaları gerektiğini önemle rica etti.

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ’NDE YILLARDAN BERİDİR DEVAM EDEN VE ÖZELLİKLE KIŞ AYLARINDA KRONİK HALE GELEN KAPALI OTOPARK SORUNUNA KARŞI HASTANE YÖNETİMİ ÖNLEM ALDI.