Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 86 Kişiye İşlem, 7 Tutuklama

Operasyon Detayları (5-11 Ocak 2026)

Düzce'de Emniyet ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele birimleri, suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 5-11 Ocak 2026 tarihleri arasında yürüttükleri çalışmalarda toplam 83 olaya müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasında ele geçirilen maddeler şunlar oldu: 1 gram kenevir tohumu, 78 adet sentetik ecza, 55 gram esrar, 3,95 gram metamfetamin, 17,76 gram bonzai, 2 adet ekstacy, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi.

Operasyonlarda uyuşturucu bulunduran ve kullanan toplam 86 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, uyuşturucu satıcısı olduğu belirtilen 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet ve jandarma birimleri, yürütülen faaliyetlerin suçların önlenmesi ve faillerin adalete teslim edilmesi amacına yönelik olduğunu bildirdi.

