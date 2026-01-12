Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 86 Kişiye İşlem, 7 Tutuklama

Düzce'de 5-11 Ocak 2026'de polis ve jandarma 83 olaya müdahale etti; 86 kişiye adli işlem uygulandı, 7 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:29
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:29
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 86 Kişiye İşlem, 7 Tutuklama

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 86 Kişiye İşlem, 7 Tutuklama

Operasyon Detayları (5-11 Ocak 2026)

Düzce'de Emniyet ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele birimleri, suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 5-11 Ocak 2026 tarihleri arasında yürüttükleri çalışmalarda toplam 83 olaya müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasında ele geçirilen maddeler şunlar oldu: 1 gram kenevir tohumu, 78 adet sentetik ecza, 55 gram esrar, 3,95 gram metamfetamin, 17,76 gram bonzai, 2 adet ekstacy, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi.

Operasyonlarda uyuşturucu bulunduran ve kullanan toplam 86 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, uyuşturucu satıcısı olduğu belirtilen 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet ve jandarma birimleri, yürütülen faaliyetlerin suçların önlenmesi ve faillerin adalete teslim edilmesi amacına yönelik olduğunu bildirdi.

DÜZCE’DE POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ SON BİR HAFTA İÇİNDE 83 OLAYA MÜDAHALE EDERKEN ÇEŞİTLİ...

DÜZCE’DE POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ SON BİR HAFTA İÇİNDE 83 OLAYA MÜDAHALE EDERKEN ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇERDİ. UYUŞTURUCU BULUNDURAN VE KULLANAN 86 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILIRKEN UYUŞTURUCU SATICISI 7 KİŞİ TUTUKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Bağlar'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Kurşun Yağdırdı
2
İstanbul'dan Gaziantep'e Uyuşturucu Sevkiyatına Jandarma Darbesi: 3 Tutuklama
3
Diyarbakır-Elazığ Yolunda Gizli Buzlanma: Araç Takla Attı, 1 Yaralı
4
Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
5
Karapınar'da Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı, Kaçan Sürücü Yakalandı
6
Denizli'de Uçuruma Yuvarlanan Araç: 2'si Çocuk 5 Kişi Kurtarıldı
7
Ordu Altınordu'da Alkollü Sürücü Polis Aracına Çarptı: 2'si Polis, 3 Yaralı — Şüpheli Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları