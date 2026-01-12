Tekirdağ'daki vahşet: Zanlılar adliyeye sevk edildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangının ardından bıçaklanmış halde ölü bulunan Binnaz Eriş ile ilgili soruşturmada iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olayın ayrıntıları

Olay, üç gün önce Hürriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evde yapılan incelemede Binnaz Eriş’in bıçaklanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk tespitlere göre, cinayetin ardından delilleri yok etmek amacıyla evde yangın çıkarıldığı değerlendirildi.

Soruşturma ve gözaltılar

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Elde edilen deliller doğrultusunda, kardeşinin kızı olduğu öğrenilen İ.Ç. ile eşi C.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında Tekirdağ Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlıların polis aracından arkadan kelepçeli şekilde indirildikleri, adliye girişinde basın mensuplarının sorularına ise yanıt vermedikleri görüldü.

