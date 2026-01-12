Diyarbakır Bağlar'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Kurşun Yağdırdı

Diyarbakır Bağlar'da dün akşam kimliği belirsiz 3 şahıs bir iş yerini silahla taradı; olay cep telefonu kamerasına yansıdı, polis şüphelileri arıyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:04
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:17
Diyarbakır Bağlar'da İş Yerine Silahlı Saldırı

Olayın Detayları

Diyarbakır’da, Bağlar ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz 3 şahıs bir iş yerinin önüne geldi. Yanlarında getirdikleri silahlarla iş yerine doğru ateş açan saldırganlar, iş yerini kurşun yağmuruna tuttu.

Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, görgü tanıkları ve görüntüler saldırının boyutunu ortaya koydu. Görüntülerde saldırganların geliş ve kaçış anları kaydedildi.

Soruşturma ve Emniyet Çalışması

Olayın ardından polis ekipleri bölgeye intikal ederek çalışma başlattı. Ekipler, kaçan şahısların yakalanması ve saldırının nedeni ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

