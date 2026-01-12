Diyarbakır-Elazığ Yolunda Gizli Buzlanma: Araç Takla Attı, 1 Yaralı

Diyarbakır-Elazığ Yolunda Gizli Buzlanma Trafik Kazasına Yol Açtı
Diyarbakır’da, kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada bir otomobil takla attı. Olayda 1 kişi yaralandı.
Kaza Ayrıntıları
Kaza, Diyarbakır-Elazığ kara yolunda gerçekleşti. Yetkililer, kazanın ana nedeninin gizli buzlanma olduğunu bildirdi. Sürücünün kontrolü yitirmesiyle araç takla attı.
İhbar sonrası olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.
