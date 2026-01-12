Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Diyarbakır'da eski Siverek yolu üzerinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza ve Müdahale
Kaza, seyir halindeki iki aracın çarpışmasıyla gerçekleşti. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.
