Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Diyarbakır'da eski Siverek yolunda iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı; sağlık ve güvenlik ekipleri müdahale etti, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:29
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:29
Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Diyarbakır'da eski Siverek yolu üzerinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza ve Müdahale

Kaza, seyir halindeki iki aracın çarpışmasıyla gerçekleşti. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.

DİYARBAKIR’DA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

DİYARBAKIR’DA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

DİYARBAKIR’DA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Bağlar'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Kurşun Yağdırdı
2
İstanbul'dan Gaziantep'e Uyuşturucu Sevkiyatına Jandarma Darbesi: 3 Tutuklama
3
Diyarbakır-Elazığ Yolunda Gizli Buzlanma: Araç Takla Attı, 1 Yaralı
4
Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
5
Karapınar'da Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı, Kaçan Sürücü Yakalandı
6
Denizli'de Uçuruma Yuvarlanan Araç: 2'si Çocuk 5 Kişi Kurtarıldı
7
Ordu Altınordu'da Alkollü Sürücü Polis Aracına Çarptı: 2'si Polis, 3 Yaralı — Şüpheli Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları