İstanbul'dan Gaziantep'e Uyuşturucu Sevkiyatına Jandarma Darbesi: 3 Tutuklama

İstanbul'dan Gaziantep'e Uyuşturucu Sevkiyatına Jandarma Darbesi

Gaziantep girişinde düzenlenen operasyonla İstanbul'dan Gaziantep'e sevk edilen uyuşturucu durduruldu. Operasyon sonucunda araçta ve adres aramalarında çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Operasyonun yürütülmesi

Olay, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Gaziantep, İstanbul ve Afyonkarahisar merkezli yürütüldü. Yapılan çalışmada, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan 5 şahıs ile İstanbul'dan Gaziantep'e sevkiyat yapan 1 şahıs tespit edildi.

Yakalama ve adres aramaları

Aracıyla sevkiyat yaptığı belirlenen S.G., İstanbul'dan Gaziantep'e kadar yapılan fiziki takip sonucu Gaziantep TAG otoyolu gişelerinde yakalandı. Şahsın aracına ve Gaziantep, Afyonkarahisar ile İstanbul'da tespit edilen D.G., Y.E.A., A.A., B.G. ve Ü.A. adlı şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı.

Ele geçirilenler

Arama ve aramalarda ele geçirilenler arasında 2 kilo 128 gram kubar esrar, 506 gram kokain, 243 gram skunk, 104 gram metamfetamin, 45 gram jamaika, 13 adet uyuşturucu hap, 7 kilo 500 gram kimyasal madde parafin ile iletişim ve suç soruşturmasına ilişkin çok sayıda eşya yer aldı.

Diğer ele geçirilenler: 6 adet cep telefonu, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 35 adet av tüfeği fişeği, 2 adet uzun namlulu silah mermisi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet uyuşturucu öğütücü aparat, 1 adet laptop ile odayı sera haline getirecek çadır, iklimlendirme boruları, fan ve çeşitli iklimlendirme malzemeleri.

Notably, uyuşturucunun aracın motor kısmı ile sıvı deterjan içerisine gizlenmiş halde bulunması dikkat çekti.

Yasal süreç ve tutuklamalar

Yapılan adli işlemlerin ardından A.A., B.G. ve S.G. isimli şüpheliler tutuklandı. Diğer şüpheliler Ü.A., Y.E.A. ve D.G. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

