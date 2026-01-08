Erzurum Yakutiye'de Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Çaykara Caddesi'nde park halindeki otomobilde yangın çıktı. İlk müdahale ile can kaybı olmadı, araçta maddi hasar oluştu, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 09:18
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:25
Olay

Edinilen bilgiye göre, Çaykara Caddesi’nde öğretmenevi arkasında park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İlk Müdahale ve Soğutma

Çevredeki vatandaşlar ile otopark işletmecisinin ilk müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekipler araçta soğutma çalışması yaparak muhtemel yeniden alevlenmenin önüne geçti.

Hasar ve İnceleme

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

