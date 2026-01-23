Japonya’da Şiddetli Kar: 4 Ölü, 26 Yaralı

Japonya’da Şiddetli Kar Kabusu: 4 Ölü, 26 Yaralı

Kar temizleme kazaları ve geniş çaplı yaralanmalar bildirildi

Japonya’nın farklı kesimlerinde Salı gününden bu yana etkili olan şiddetli kar yağışı, 4 kişinin hayatını kaybetmesine ve 26 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA) tarafından yapılan açıklamaya göre; Niigata eyaletindeki Uonuma ve Sado şehirlerinde birer kişi ile aynı eyaletteki Nagaoka şehrinde iki kişi olmak üzere toplam 4 kişi, kar temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen kazalarda yaşamını yitirdi.

Yaralanmaların ülke genelinde yayıldığı belirtilirken, Akita, Yamagata ve Aomori başta olmak üzere toplam 8 eyalette 26 kişinin yaralandığı, bunlardan 10’unun durumunun ciddi olduğu aktarıldı.

Hafta başında Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan uyarıda, ülkenin Japon Denizi kıyısındaki kesimler başta olmak üzere yeni bir soğuk hava dalgası beklendiği ve şiddetli kar yağışı olabileceği duyurulmuştu.

