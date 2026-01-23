Siverek-Şanlıurfa Karayolu'nda Mercedes Tır Devrildi — Ulaşım Tek Şeritten

Kaza ve yol durumu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tır devrildi. Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 20’nci kilometresinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre seyir halindeki tır, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Olayın ardından yolun bir kısmı trafiğe kapandı; ulaşım ise tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Müdahale ve güvenlik çalışmaları

İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yetkililer ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için çalışmaların sürdüğünü bildiriyor.

