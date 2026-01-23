Esat Yontunç Adliyeye Sevk Edildi: Uyuşturucu Soruşturmasında Gelişme

Esat Yontunç Adliyeye Sevk Edildi

Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi.

Soruşturmada son durum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Dün Kıbrıs’tan dönerken İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan Yontunç, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Soruşturma ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

