3 yıldır aranan hükümlü Gaziantep'te yakalandı — 17 yıl 6 ay cezası kesinleşti

Kilis polisi 3 yıldır aranan ve 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A.M.A.A.'yı Gaziantep'te yakalayıp Kilis L Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim etti.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 18:14
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 18:14
Kilis Emniyeti yürüttüğü operasyonla kaçak şahsı tespit etti

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan şahıs Gaziantep’te yakalandı.

Kahramanmaraş Taşra İlamat Masasınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme suçundan 17 yıl 6 ay hapis, Kilis İlamat ve İnfaz Bürosunca aynı suçtan 3 bin 500 TL adli para cezası ile Türkoğlu Asliye Ceza Mahkemesince tutuklu ve hükümlünün kaçması suçlarından aranan F.A.M.A.A.'nın kimlik bilgilerinde farklılık tespit edildi.

YABİS üzerinden yapılan inceleme ve parmak izi karşılaştırması sonucunda, farklı kimlik bilgilerine rağmen şahsın aynı kişi olduğu belirlendi.

Şahsın Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yukarıbayır Mahallesi'nde yakalandığı, Kilis'e getirilerek işlemlerinin ardından Kilis L Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildiği bildirildi.

