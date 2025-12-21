DOLAR
Esenyurt'ta Asker Eğlencesi Kavgaya Dönüştü

Esenyurt İnönü Mahallesi'nde dün geceki asker eğlencesinde çıkan tartışma, kız meselesi yüzünden kavgaya dönüştü; anlar kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 15:09
Esenyurt'ta Asker Eğlencesi Kavgaya Dönüştü

Esenyurt'ta Asker Eğlencesi Kavgaya Dönüştü

Olayın Detayları

Esenyurt'ta düzenlenen bir asker eğlencesinde, kalabalık grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgilere göre olay dün gece Esenyurt İnönü Mahallesi’nde yaşandı. Eğlence sırasında gençler arasında kız meselesi nedeniyle başlayan sözlü tartışma, bir anda büyüyerek fiziksel çatışmaya evrildi.

Olay yerinde bulunan kişiler arasında yaşanan arbede, tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırmasıyla devam etti. Çatışma anları çevredeki bir kameraya yansıdı.

Görüntülerde, kalabalığın kısa sürede tartışmadan kavgaya geçtiği ve arbede yaşandığı açıkça görülüyor. Olayla ilgili yetkililerden veya taraflardan yapılan resmi bir açıklama haberde yer almamaktadır.

Esenyurt'ta asker eğlencesinde ortalık karıştı

Esenyurt'ta asker eğlencesinde ortalık karıştı

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

