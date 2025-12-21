Esenyurt'ta Asker Eğlencesi Kavgaya Dönüştü

Olayın Detayları

Esenyurt'ta düzenlenen bir asker eğlencesinde, kalabalık grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgilere göre olay dün gece Esenyurt İnönü Mahallesi’nde yaşandı. Eğlence sırasında gençler arasında kız meselesi nedeniyle başlayan sözlü tartışma, bir anda büyüyerek fiziksel çatışmaya evrildi.

Olay yerinde bulunan kişiler arasında yaşanan arbede, tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırmasıyla devam etti. Çatışma anları çevredeki bir kameraya yansıdı.

Görüntülerde, kalabalığın kısa sürede tartışmadan kavgaya geçtiği ve arbede yaşandığı açıkça görülüyor. Olayla ilgili yetkililerden veya taraflardan yapılan resmi bir açıklama haberde yer almamaktadır.

Esenyurt'ta asker eğlencesinde ortalık karıştı