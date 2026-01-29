Esenyurt'ta Genç Kadın Camdan Atladı — O Anlar Kamerada

Esenyurt'ta kocasının darp edip eve kilitlediği iddia edilen genç kadın camdan atladı; çevredekiler müdahale etti, kadın hastaneye kaldırıldı. O anlar kamerada.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:30
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:43
Esenyurt'ta Genç Kadın Camdan Atladı — O Anlar Kamerada

Esenyurt'ta Genç Kadın Camdan Atladı — O Anlar Kamerada

Olayın Detayları

İstanbul Esenyurt Fatih Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında yaşanan olayda, kocasının önce darp ettiği, ardından da eve kilitlediği iddia edilen genç kadın camdan atladı.

Çevredeki vatandaşlar kadını durdurmak için müdahale etti; bazıları battaniye açmaya çalıştı ancak kadın, mahallelinin ikna çabalarına kulak asmadan kendini camdan attı. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinin aktardığına göre kadının yüzünde ve vücudunda darp izleri görüldü. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görgü tanığı Ayhan Şengel o anları şöyle anlattı: "Ben hastaneye gidiyordum, bir kadının camdan atlamaya çalıştığını gördüm. Hemen müdahale etmek istedik, arkadaşa battaniye getirin dedim ama biz battaniyeyi açana kadar kadın yere düşmüştü. Biz bağırdık yapma, etme diye ama dinlemedi. Evin içinde ne oldu, ne bitti bilmiyoruz. Kadının yüzünde ve vücudunda darp izleri vardı. Sağlık ekipleri kadını hastaneye götürdü, durumu nasıldır bilmiyoruz" dedi.

O anlar kameraya yansıdı; olayla ilgili resmi açıklama ve soruşturma bekleniyor.

İSTANBUL ESENYURT'TA KOCASININ ÖNCE DARP ETTİĞİ, ARDINDAN DA EVE KİTLEDİĞİ İDDİA EDİLEN KADIN...

İSTANBUL ESENYURT'TA KOCASININ ÖNCE DARP ETTİĞİ, ARDINDAN DA EVE KİTLEDİĞİ İDDİA EDİLEN KADIN, KENDİNİ CAMDAN ATTI.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARIN DURDURMAYA ÇALIŞTIĞI KADIN KİMSEYİ DİNLEMEZKEN, SAĞLIK EKİPLERİNCE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Datça'da 73 Yaşındaki İbrahim Durdu Evinde Ölü Bulundu
2
Bursa Merinos Kavşağı'nda Otomobil Alev Aldı
3
Diyarbakır Kulp'ta viyadük çöküşü: Bilirkişi 'aşırı yüklenme ve yetersiz iskele' tespit etti
4
Ankara Beypazarı'nda Freni Arızalanan Kamyon Park Halindeki Araca Çarptı
5
Gaziantep'te 4 kilo 50 gram skunk ele geçirildi: R.D.E. tutuklandı
6
Bursa'da Kimyasal Kaplama Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
7
Çorlu'da Komşusunu Bıçakladı: Yaşlı Kadın 7 Yerinden Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları