Esenyurt'ta Genç Kadın Camdan Atladı — O Anlar Kamerada

Olayın Detayları

İstanbul Esenyurt Fatih Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında yaşanan olayda, kocasının önce darp ettiği, ardından da eve kilitlediği iddia edilen genç kadın camdan atladı.

Çevredeki vatandaşlar kadını durdurmak için müdahale etti; bazıları battaniye açmaya çalıştı ancak kadın, mahallelinin ikna çabalarına kulak asmadan kendini camdan attı. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinin aktardığına göre kadının yüzünde ve vücudunda darp izleri görüldü. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görgü tanığı Ayhan Şengel o anları şöyle anlattı: "Ben hastaneye gidiyordum, bir kadının camdan atlamaya çalıştığını gördüm. Hemen müdahale etmek istedik, arkadaşa battaniye getirin dedim ama biz battaniyeyi açana kadar kadın yere düşmüştü. Biz bağırdık yapma, etme diye ama dinlemedi. Evin içinde ne oldu, ne bitti bilmiyoruz. Kadının yüzünde ve vücudunda darp izleri vardı. Sağlık ekipleri kadını hastaneye götürdü, durumu nasıldır bilmiyoruz" dedi.

O anlar kameraya yansıdı; olayla ilgili resmi açıklama ve soruşturma bekleniyor.

