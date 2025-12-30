DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,55 0,03%
ALTIN
6.075,55 -1,69%
BITCOIN
3.778.476,61 -1,02%

Erzin’de Ruhsatsız Silah Operasyonu: A.Y. Tutuklandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 mermi ele geçirildi; A.Y. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:12
Erzin’de Ruhsatsız Silah Operasyonu: A.Y. Tutuklandı

Erzin’de Ruhsatsız Silah Operasyonu: A.Y. Tutuklandı

Operasyon ve ele geçirilenler

Hatay’ın Erzin ilçesinde kaçakçılık olaylarını önlemeye yönelik yürütülen çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bir adreste arama yapıldı.

Bir ihbarı değerlendiren asayiş ekipleri, A.Y. adlı şahsın Erzin Karamustafalı Mahallesinde bulunan ikametinde arama gerçekleştirdi.

Aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Y., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ERZİN’DE EVİNDE RUHSATSIZ SİLAH VE MERMİ İLE YAKALANAN ŞAHIS TUTUKLANDI

ERZİN’DE EVİNDE RUHSATSIZ SİLAH VE MERMİ İLE YAKALANAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan’da Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri Sıkılaştırıldı
2
Sinop'ta Yanlış İhbar: 'Yüksekten Düşme' İhbarı Darp Olayı Çıktı
3
Düzce'de Şehit Polis Turgut Külünk İçin Tören
4
Çeşme'de Yılbaşı Denetimi: Huzur ve Halk Sağlığı Önceliği
5
Diyarbakır Mardin Karayolu'nda Buzlanma Nedeniyle Tır Yoldan Çıktı
6
İzmir Konak'ta 52 Yıl 3 Ay Hapisle Aranan Firari Yakalandı
7
Gaziantep'te Toprağa Gömülü Kaçak Silahlar: 2 Şüpheli Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları