Erzin’de Ruhsatsız Silah Operasyonu: A.Y. Tutuklandı
Operasyon ve ele geçirilenler
Hatay’ın Erzin ilçesinde kaçakçılık olaylarını önlemeye yönelik yürütülen çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bir adreste arama yapıldı.
Bir ihbarı değerlendiren asayiş ekipleri, A.Y. adlı şahsın Erzin Karamustafalı Mahallesinde bulunan ikametinde arama gerçekleştirdi.
Aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Y., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
ERZİN’DE EVİNDE RUHSATSIZ SİLAH VE MERMİ İLE YAKALANAN ŞAHIS TUTUKLANDI