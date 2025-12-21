DOLAR
Esenyurt'ta Restoran Yangını: 4 Katlı İş Hanında İtfaiye Müdahalesi

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'ndaki 4 katlı iş hanının giriş katındaki restoranda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; olayda yaralanan yok.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 14:09
Esenyurt'ta Restoran Yangını: 4 Katlı İş Hanında İtfaiye Müdahalesi

Esenyurt'ta 4 Katlı İş Hanında Restoran Yangını

Doğan Araslı Bulvarı'ndaki 4 katlı iş hanının giriş katında bulunan restoranda çıkan yangın, çevreye sıçrayan alevler ve itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Olay Yeri ve Müdahale

Yangın, saat 12.15 sıralarında Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda bulunan bacadan yükselen alevler binanın dış cephesine sıçradı. Çevrede paniğe neden olan yangına vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri müdahale etti ve alevleri söndürdü.

Olayda ölen veya yaralanan olmadığı, muhtemel facianın önlendiği belirtildi. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak inceleme sonrasında ortaya çıkacağı ifade edildi.

Tanık Anlatımı

Yangın sırasında bölgede bulunan Arafat İpek isimli vatandaş, şu ifadeleri kullandı: "Bir anda alevler yükseldi. Bacadan binayı sardı. Birkaç kişi müdahale etti ama yetersiz kaldı. Aynı zamanda itfaiyeyi aradık. Şu anda müdahale ediliyor. O anda buradaydım. Herhangi bir yaralanan olmadı".

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

