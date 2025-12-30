DOLAR
Esenyurt ve Beylikdüzü'nde Zeytinyağı Tenekelerine Gizlenmiş 3 Bin Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Esenyurt ve Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonda zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş 3 bin litre kaçak alkol ele geçirildi; bir şüpheli E.K. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:10
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu düzenledi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yılbaşı öncesi kaçak alkol üretim ve satışına yönelik çalışmalarını sürdürürken, Beylikdüzü'nde gelen bir ihbar üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan E.K. (41) isimli şahsın, Beylikdüzü Barış Mahallesi ve Esenyurt İlçesi Güzelyurt Mahallesi adreslerinde kaçak alkol imal ettiği tespit edildi.

Bugün sabah saatlerinde her iki adrese yapılan baskında, zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş toplamda 3 bin litre kaçak alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

