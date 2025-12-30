Antalya'da Motosikletliye Arkadan Çarpma: Genç 3 Metrelik Kanala Uçtu

Antalya'da motosikletli kuryeye arkadan çarpma sonucu kanala düşme

Kaza ve müdahale detayları

Antalya'nın Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 75. Yıl Caddesi üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada, yayalara yol vermek için duran motosiklet sürücüsü savrularak yağmur suyu tahliye kanalına düştü.

Kazaya ilişkin edinilen bilgiye göre, 2 gün önce işe başlayan kuryelik yapan Mücahit Ç.nin kullandığı 63 ALE 551 plakalı motosiklet, yol üzerindeki yaya geçidinde bekleyen yayalara yol vermek üzere durdu. Bu sırada arkadan gelen Kaan Y.nin kullandığı 07 GHV 09 plakalı Fiat otomobil, yayalara yol vermek için duran motosikletliye çarptı. Kazaya karışan otomobile ise 34 DJP 605 plakalı minibüs çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü yola savrulurken, sürücü bariyerleri aşarak yol kenarında bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki yağmur suyu tahliye kanalına düştü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler yaralı gencin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kanal içindeki yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Mücahit Ç., vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla kanaldan çıkartılarak ambulansta hastaneye kaldırıldı.

