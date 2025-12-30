DOLAR
Antalya'da Motosikletliye Arkadan Çarpma: Genç 3 Metrelik Kanala Uçtu

Antalya Kepez’te yayaya yol veren motosiklet sürücüsü arkadan çarpma sonucu bariyerleri aşarak yaklaşık 3 metre derinlikteki kanala düştü; itfaiye ve vatandaşlar kurtardı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:26
Kaza ve müdahale detayları

Antalya'nın Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 75. Yıl Caddesi üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada, yayalara yol vermek için duran motosiklet sürücüsü savrularak yağmur suyu tahliye kanalına düştü.

Kazaya ilişkin edinilen bilgiye göre, 2 gün önce işe başlayan kuryelik yapan Mücahit Ç.nin kullandığı 63 ALE 551 plakalı motosiklet, yol üzerindeki yaya geçidinde bekleyen yayalara yol vermek üzere durdu. Bu sırada arkadan gelen Kaan Y.nin kullandığı 07 GHV 09 plakalı Fiat otomobil, yayalara yol vermek için duran motosikletliye çarptı. Kazaya karışan otomobile ise 34 DJP 605 plakalı minibüs çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü yola savrulurken, sürücü bariyerleri aşarak yol kenarında bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki yağmur suyu tahliye kanalına düştü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler yaralı gencin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kanal içindeki yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Mücahit Ç., vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla kanaldan çıkartılarak ambulansta hastaneye kaldırıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

