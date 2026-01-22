Eskişehir'de 3. kattan düşen S.D. ağır yaralandı

Eskişehir Odunpazarı'nda üçüncü kattan düşen S.D. (45) ağır yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti, polis çilingir yardımıyla kapıyı açıp inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 22:56
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 22:56
Eskişehir'de 3. kattan düşen S.D. ağır yaralandı

Eskişehir'de 3. kattan düşen S.D. ağır yaralandı

Olay yeri: Odunpazarı, Orhangazi Mahallesi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Orhangazi Mahallesi Kaleler Sokak üzerinde bulunan 11 dış kapı numaralı üç katlı apartmanın en son katında yaşayan bir kişi, üçüncü kattaki dairenin penceresinden düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kapısı kilitli olan dairenin içinde bulunan S.D. (45) isimli, işitme ve konuşma engelli olduğu iddia edilen şahıs, pencereden önce elektrik tellerini tuttu sonra da henüz bilinmeyen bir sebeple yere düştü.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi; ağır yaralı şahıs ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, çilingir yardımıyla kilitli olan kapıyı açtı ve olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Öte yandan olayı gören bir komşu fenalaşarak baygınlık geçirdi.

45 YAŞINDAKİ ADAM ÜÇÜNCÜ KATTAN YERE DÜŞTÜ

45 YAŞINDAKİ ADAM ÜÇÜNCÜ KATTAN YERE DÜŞTÜ

45 YAŞINDAKİ ADAM YERE DÜŞTÜ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta İstiklal Caddesi'nde Yaya Kazası: Halil Coşkun Hayatını Kaybetti
2
Erzincan-Sivas Karayolunda Çığ: Kızıldağ Geçidi Ulaşıma Kapandı
3
Gul Plaza yangınında can kaybı 67’ye yükseldi
4
Çorum'da Kar Kazası: Sungurlu'da Takla Atan Otomobilde 7 Yaralı
5
Bursa’da Seyir Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü: Görükle Hal Kavşağı’nda Motor Yangını
6
Eskişehir'de 3. kattan düşen S.D. ağır yaralandı
7
Adnan Oktar Suç Örgütünün Kilit İsmi Serdar Dayanık Muğla'da Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları