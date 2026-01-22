Eskişehir'de 3. kattan düşen S.D. ağır yaralandı

Olay yeri: Odunpazarı, Orhangazi Mahallesi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Orhangazi Mahallesi Kaleler Sokak üzerinde bulunan 11 dış kapı numaralı üç katlı apartmanın en son katında yaşayan bir kişi, üçüncü kattaki dairenin penceresinden düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kapısı kilitli olan dairenin içinde bulunan S.D. (45) isimli, işitme ve konuşma engelli olduğu iddia edilen şahıs, pencereden önce elektrik tellerini tuttu sonra da henüz bilinmeyen bir sebeple yere düştü.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi; ağır yaralı şahıs ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, çilingir yardımıyla kilitli olan kapıyı açtı ve olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Öte yandan olayı gören bir komşu fenalaşarak baygınlık geçirdi.

45 YAŞINDAKİ ADAM ÜÇÜNCÜ KATTAN YERE DÜŞTÜ