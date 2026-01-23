Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.627 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Operasyon Detayları

Edinilen bilgiye göre Jandarma ekipleri Battalgazi ilçesinde yaptığı denetimlerde uyuşturucu ve sentetik ecza ticareti yapan şahıslara yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 1.319 adet sentetik ecza hap ile 308 adet sentetik ecza hap olmak üzere toplam 1.627 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan açıklamada soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

