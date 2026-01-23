Uşak’ta Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Uşak-Eşme karayolunda şarampole devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Sürücü ve yolcular hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 00:57
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 01:02
Uşak’ta Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Uşak’ta Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Olayın Detayları

Uşak-Eşme karayolu Elvanlar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, A.Ç. (34) idaresindeki 64 EJ 015 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek takla attı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Sağlık ve polis ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Araçta bulunan sürücü ile yolcu pozisyonundaki G.Ç. (6), S.Y. (57) ve Gönül Pehlivan (56) 112 ekiplerince alınarak Eşme Devlet Hastanesine götürüldü.

Gönül Pehlivan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise daha ileri tetkik ve tedavi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmada, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili incelemeler ve trafik yönlendirmesi polis ekipleri tarafından sürdürülüyor.

