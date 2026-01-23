Kırıkkale'de Kar Yağışı Zincirleme Kazaya Neden Oldu — Araç Kamerası Kayıtta

Kırıkkale'de zincirleme kaza: Kar yağışı etken oldu

Kaza anları bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı

Kırıkkale-Çorum karayolunun 66. kilometresinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kazada, E.A. (32) idaresindeki 35 CBP 642 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak önce Y.M.B. yönetimindeki 06 EZT 608 plakalı otomobile, ardından Ö.F.Ş.nin kullandığı 35 ASF 806 plakalı otomobile ve son olarak Y.Ş.nin sürdüğü 16 HBT 34 plakalı otomobile çarptı.

Kaza anları bir aracın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonetin kaygan zeminde kontrolden çıkarak diğer araçlara çarpma anı yer alıyor.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. Yaralı sürücü E.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorum Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya karışan araçlar ve maddi hasar gören araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı; trafik olay yerinde kontrollü olarak sağlandı.

