Eskişehir'de 60 Yaşındaki Adamı Tahtayla Öldüren Sanık: 'Bana Verdiği Acıyı Ona Karşılık Vermeye Çalıştım'

Eskişehir'de 27 Eylül 2025'te gerçekleşen saldırıda Aydın K., tahta ile vurduğu 60 yaşındaki Hasan Hüseyin Doğruk'un ölümüne yol açtı; sanık pişman olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 18:37
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 18:44
Eskişehir'de 60 Yaşındaki Adamı Tahtayla Öldüren Sanık: 'Bana Verdiği Acıyı Ona Karşılık Vermeye Çalıştım'

Eskişehir'de Tahtayla Öldürme: Dava Sürüyor

27 Eylül 2025 akşamı Eskişehir Tepebaşı Yenibağlar Mahallesi Yorulmaz Sokak'ta meydana gelen olayda, Aydın K. (47) ile husumetli olduğu belirtilen Hasan Hüseyin Doğruk (60), sanığın elindeki tahta/kereste ile vurması sonucu ağır yaralandı. Doğruk, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın Seyri

Saldırının saati 19.25 olarak kaydedildi. Olayın ardından Aydın K. polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dava, Eskişehir Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Duruşmaya maktulün eşi Hatice Doğruk, oğlu İlker Doğruk, sanığın annesi Rabia K., ablası Aysun K. ve taraf avukatlar katıldı.

Sanığın İfadesi

Savunma yapan Aydın K., olaydan önce yaşanan bir tartışma ve darp iddiasını anlattı. Olay günü karşılaştığı yerde korktuğunu ve ardından çağırıldığı yere giderek bir tahta parçası ile saldırdığını belirtti. Sanık, duruşmada şunları söyledi: "3-4 kere vurdum tahtayla. Bel ve kaba kısımlarına vurdum. Bana verdiği acıyı ona karşılık vermeye çalıştım. Pişmanım adaletinize güveniyorum." Ayrıca maktulü tanımadığını, darbedilince korktuğunu ve ilk anda şikayette bulunmadığını ifade etti.

Ailenin ve Avukatın Talepleri

Maktulün eşi Hatice Doğruk, olay öncesi eşinin üzerindeki kızarıklığı fark ettiğini, şikayetçi olduğunu ve sanığın cezalandırılmasını istediğini belirtti: "Şikayetçiyim çeksin cezasını". Maktulün oğlu İlker Doğruk de sanıktan şikayetçi olduklarını ve en ağır cezayı talep ettiklerini açıkladı. Maktulun avukatı Kemal Kaan Bayar ise sanığın savunmasını kabul etmediklerini, kamera kayıtları ve deliller ışığında Aydın K.'nin kasten öldürme suçundan hiçbir indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 12 Marta erteledi.

ÖLEN ŞAHIS

ÖLEN ŞAHIS

OLAY YERİ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de mezarlıkta binlerce uyuşturucu hap bulundu
2
İzmir Menemen’de Saplantılı Eski Sevgili Cinayeti: Gözde Akbaba Hayatını Kaybetti
3
İzmir Menemen'de Silahlı Saldırı: Eski Erkek Arkadaş Gözde Akbaba’yı Vurdu
4
Gazipaşa'da Mahalle Konağında Yangın: İtfaiye Kısa Sürede Söndürdü
5
Silivri Kuzey Marmara Kınalı Gişeleri'nde Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı
6
Kocaeli Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 61 Şüpheli Adliyede
7
Büyükçekmece'de feci kaza: Ali Altıntaş hayatını kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları