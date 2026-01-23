Eskişehir'de 60 Yaşındaki Adamı Tahtayla Öldüren Sanık: 'Bana Verdiği Acıyı Ona Karşılık Vermeye Çalıştım'

Eskişehir'de Tahtayla Öldürme: Dava Sürüyor

27 Eylül 2025 akşamı Eskişehir Tepebaşı Yenibağlar Mahallesi Yorulmaz Sokak'ta meydana gelen olayda, Aydın K. (47) ile husumetli olduğu belirtilen Hasan Hüseyin Doğruk (60), sanığın elindeki tahta/kereste ile vurması sonucu ağır yaralandı. Doğruk, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın Seyri

Saldırının saati 19.25 olarak kaydedildi. Olayın ardından Aydın K. polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dava, Eskişehir Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Duruşmaya maktulün eşi Hatice Doğruk, oğlu İlker Doğruk, sanığın annesi Rabia K., ablası Aysun K. ve taraf avukatlar katıldı.

Sanığın İfadesi

Savunma yapan Aydın K., olaydan önce yaşanan bir tartışma ve darp iddiasını anlattı. Olay günü karşılaştığı yerde korktuğunu ve ardından çağırıldığı yere giderek bir tahta parçası ile saldırdığını belirtti. Sanık, duruşmada şunları söyledi: "3-4 kere vurdum tahtayla. Bel ve kaba kısımlarına vurdum. Bana verdiği acıyı ona karşılık vermeye çalıştım. Pişmanım adaletinize güveniyorum." Ayrıca maktulü tanımadığını, darbedilince korktuğunu ve ilk anda şikayette bulunmadığını ifade etti.

Ailenin ve Avukatın Talepleri

Maktulün eşi Hatice Doğruk, olay öncesi eşinin üzerindeki kızarıklığı fark ettiğini, şikayetçi olduğunu ve sanığın cezalandırılmasını istediğini belirtti: "Şikayetçiyim çeksin cezasını". Maktulün oğlu İlker Doğruk de sanıktan şikayetçi olduklarını ve en ağır cezayı talep ettiklerini açıkladı. Maktulun avukatı Kemal Kaan Bayar ise sanığın savunmasını kabul etmediklerini, kamera kayıtları ve deliller ışığında Aydın K.'nin kasten öldürme suçundan hiçbir indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 12 Marta erteledi.

