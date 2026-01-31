Eskişehir'de 7 Araç Camını Kıran Yaşı Küçük Şahıs Tutuklandı

Olay ve soruşturma

Eskişehir'in Şirintepe Mahallesinde, farklı tarihlerde gerçekleşen toplam 7 olayda bazı araçların camları kırıldı ve bazı araçlardan hırsızlık yapıldı.

Soruşturmayı yürüten ekipler, olayların aydınlatılması için Asayiş Şube Müdürlüğü ile Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü arasında ortak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda suçu gerçekleştirdiği tespit edilen yaşı küçük bir şahıs yakalandı.

Yakalama ve yargılama

Yakalanan şahısın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

