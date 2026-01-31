Eskişehir'de 7 Araç Camını Kıran Yaşı Küçük Şahıs Tutuklandı

Eskişehir Şirintepe Mahallesi'nde farklı tarihlerde 7 aracın camını kırıp bazı araçlardan hırsızlık yapan yaşı küçük zanlı yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 16:57
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 16:57
Eskişehir'de 7 Araç Camını Kıran Yaşı Küçük Şahıs Tutuklandı

Eskişehir'de 7 Araç Camını Kıran Yaşı Küçük Şahıs Tutuklandı

Olay ve soruşturma

Eskişehir'in Şirintepe Mahallesinde, farklı tarihlerde gerçekleşen toplam 7 olayda bazı araçların camları kırıldı ve bazı araçlardan hırsızlık yapıldı.

Soruşturmayı yürüten ekipler, olayların aydınlatılması için Asayiş Şube Müdürlüğü ile Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü arasında ortak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda suçu gerçekleştirdiği tespit edilen yaşı küçük bir şahıs yakalandı.

Yakalama ve yargılama

Yakalanan şahısın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ESKİŞEHİR’DE 7 ARACIN CAMININ KIRIP BAZILARINDAN HIRSIZLIK YAPAN YAŞI KÜÇÜK ŞAHIS...

ESKİŞEHİR’DE 7 ARACIN CAMININ KIRIP BAZILARINDAN HIRSIZLIK YAPAN YAŞI KÜÇÜK ŞAHIS TUTUKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te müstehcen fotoğraf cinayeti: Baba-oğula 11 yıl 8'er ay hapis
2
Manisa Kula'da U dönüşü kazası: 2 sürücü yaralandı
3
Yalova'da Pikap Kontrolden Çıkarak Denize Uçtu — 1 Yaralı
4
İzmir-İstanbul Otoyolu'nda Kaza: Balıkesir'de 4 Yaralı
5
Kütahya'da Kredi Vaadi Dolandırıcılığı: Genç Uğur Çınaroğlu 1 Yıl Tutuklu Kaldı
6
İzmir’de İntihar Süsü Verilen Kadın Cinayeti: Dilan Geyik Öldürüldü
7
Gaziantep'te Kayıp Şahıs Araçta Ölü Bulundu: Zanlı Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları