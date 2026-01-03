DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.873.299,02 -0,44%

Eskişehir'de 8'inci kattan intihar girişimi: Polis eşiyle görüştürünce vazgeçti

Eskişehir'de Hicri Sezen Caddesi'nde inşaatın 8’inci katına çıkan A.M. (41), polis eşini gördürünce intihardan vazgeçti; şüpheli Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 14:41
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 14:47
Eskişehir'de 8'inci kattan intihar girişimi: Polis eşiyle görüştürünce vazgeçti

Eskişehir'de 8’inci kattan intihar girişimi: Polis eşiyle görüştürünce vazgeçti

Olay, saat 10.30 sıralarında Hicri Sezen Caddesi’nde meydana geldi. Ailevi sıkıntılar yaşadığı belirtilen A.M. (41) isimli yabancı uyruklu şahıs, yapımı devam eden inşaatın 8’inci katına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince cadde trafiği geçici olarak durduruldu, bir ambulans hazır bekletildi ve itfaiye tarafından aşağıya hava yastığı açıldı.

Polis ekiplerinin saatler süren ikna çabaları sonuç vermeyince Özel Harekat Timleri olay yerine sevk edildi. Ailesi ile irtibat kurulan şahsın eşi polis ekipleri tarafından inşaatın önüne getirildi; ekipler, şahsa aşağıya inerse eşiyle görüşebileceğini bildirdi. O sırada şahıs bulunduğu yerde oturup ayaklarını aşağıya sarkıttı. Bir vatandaşın, "Atma kendini, in aşağıya, bak gelmeyeyim yanına" şeklindeki uyarısı çevredekilerce duyuldu.

Eşiyle görüştürülünce vazgeçti

Polis ekipleri kadını inşaatın 8’inci katına çıkararak A.M. ile görüştürdü. Eşiyle konuşmasının ardından ikna olan şahıs ambulansa bindirilirken ağladı. Soğuk havada uzun süre beklemesi nedeniyle hipotermi şüphesiyle Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Çevredekiler yaşananları kaydetti, tanıklar konuştu

Olay sırasında mahalle sakinleri büyük panik yaşadı; birçok kişi cep telefonu kameralarıyla görüntü aldı. Olayı izleyen bir öğrenci, "40 dakikadır atlayacak diye bekliyoruz, atlamıyor" dedi. Görgü şahidi Şenol Ateş ise, "Sabahtan beri şarkılar söylüyor, bağırıp çağırıyor. İnşallah bir şey olmadan kurtulur" ifadelerini kullandı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre kadının şahısla ilgili uzaklaştırma kararı bulunduğu ve şahsın 1 gün önce ailesini arayarak intihar edeceğini söylediği bildirildi.

ESKİŞEHİR'DE İNŞAATIN 8'NCİ KATINDAN ATLAMAYA ÇALIŞAN ADAM, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN EŞİYLE...

ESKİŞEHİR'DE İNŞAATIN 8'NCİ KATINDAN ATLAMAYA ÇALIŞAN ADAM, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN EŞİYLE GÖRÜŞTÜRÜLÜNCE İNTİHAR ETMEKTEN VAZGEÇTİ. ÇEVREDEKİLER TÜM YAŞANANLARI FİLM GİBİ SEYREDERKEN, ŞAHIS YUKARIDAYKEN BİR VATANDAŞ, "ATMA LAN KENDİNİ! İN AŞAĞIYA, BAK GELMEYEYİM YANINA" DİYE BAĞIRDI.

ESKİŞEHİR'DE İNŞAATIN 8'NCİ KATINDAN ATLAMAYA ÇALIŞAN ADAM, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN EŞİYLE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı
2
Tokat'ta 107 Gram Kokain Ele Geçirildi: Kentin En Yüksek Miktarı
3
Kapıdağ'da 7. gün: Elif Kumal için arama kurtarma sürüyor
4
Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
5
Harran'da Sulama Kanalına Düşen Sürücü Halil Gündüz İçin Arama 6. Günde
6
Adıyaman Alitaşı Mahallesi'nde Evde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti
7
Muğla Büyükşehir İtfaiyesi 2025'te 4 bin 811 Olayla Vatandaşa Müdahale Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları