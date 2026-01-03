Eskişehir'de 8’inci kattan intihar girişimi: Polis eşiyle görüştürünce vazgeçti

Olay, saat 10.30 sıralarında Hicri Sezen Caddesi’nde meydana geldi. Ailevi sıkıntılar yaşadığı belirtilen A.M. (41) isimli yabancı uyruklu şahıs, yapımı devam eden inşaatın 8’inci katına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince cadde trafiği geçici olarak durduruldu, bir ambulans hazır bekletildi ve itfaiye tarafından aşağıya hava yastığı açıldı.

Polis ekiplerinin saatler süren ikna çabaları sonuç vermeyince Özel Harekat Timleri olay yerine sevk edildi. Ailesi ile irtibat kurulan şahsın eşi polis ekipleri tarafından inşaatın önüne getirildi; ekipler, şahsa aşağıya inerse eşiyle görüşebileceğini bildirdi. O sırada şahıs bulunduğu yerde oturup ayaklarını aşağıya sarkıttı. Bir vatandaşın, "Atma kendini, in aşağıya, bak gelmeyeyim yanına" şeklindeki uyarısı çevredekilerce duyuldu.

Eşiyle görüştürülünce vazgeçti

Polis ekipleri kadını inşaatın 8’inci katına çıkararak A.M. ile görüştürdü. Eşiyle konuşmasının ardından ikna olan şahıs ambulansa bindirilirken ağladı. Soğuk havada uzun süre beklemesi nedeniyle hipotermi şüphesiyle Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Çevredekiler yaşananları kaydetti, tanıklar konuştu

Olay sırasında mahalle sakinleri büyük panik yaşadı; birçok kişi cep telefonu kameralarıyla görüntü aldı. Olayı izleyen bir öğrenci, "40 dakikadır atlayacak diye bekliyoruz, atlamıyor" dedi. Görgü şahidi Şenol Ateş ise, "Sabahtan beri şarkılar söylüyor, bağırıp çağırıyor. İnşallah bir şey olmadan kurtulur" ifadelerini kullandı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre kadının şahısla ilgili uzaklaştırma kararı bulunduğu ve şahsın 1 gün önce ailesini arayarak intihar edeceğini söylediği bildirildi.

