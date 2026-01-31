Sarıyer'de Otoparkta 5 Araç Şüpheli Şekilde Yandı

Olay ve müdahale

Saat 05:00 sıralarında, Sarıyer Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi içindeki otoparkta park halindeki 5 araç henüz belirlenemeyen bir nedenle şüpheli şekilde alevlere teslim oldu.

Alevleri ve yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süren müdahalesi ve soğutma çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Hasar ve soruşturma

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor. Olayda 3 araç kullanılamaz hale gelirken 2 araçta maddi hasar oluştu.

SARIYER’DE PARK HALİNDEKİ 5 ARAÇ ŞÜPHELİ BİR ŞEKİLDE ALEVLERE TESLİM OLDU