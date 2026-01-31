Sarıyer'de Otoparkta 5 Araç Şüpheli Şekilde Yandı

Sarıyer Maslak'ta otoparkta park halindeki 5 araç şüpheli yangında hasar gördü; ölü ya da yaralı yok, polis inceleme yürütüyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 06:15
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 06:15
Olay ve müdahale

Saat 05:00 sıralarında, Sarıyer Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi içindeki otoparkta park halindeki 5 araç henüz belirlenemeyen bir nedenle şüpheli şekilde alevlere teslim oldu.

Alevleri ve yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süren müdahalesi ve soğutma çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Hasar ve soruşturma

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor. Olayda 3 araç kullanılamaz hale gelirken 2 araçta maddi hasar oluştu.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

