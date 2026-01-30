Kocaeli'de İki Kişiyi Öldürmeye Teşebbüs: Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de 22 Ocak'taki kasten öldürmeye teşebbüs ve tehdit soruşturmasında Y.K. gözaltına alınıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 18:52
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 18:52
Kocaeli'de İki Kişiyi Öldürmeye Teşebbüs: Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de İki Kişiyi Öldürmeye Teşebbüs: Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de 22 Ocak'ta İzmit ilçesinde B.U. ve S.D. isimli kişilere yönelik yürütülen soruşturma sonucu bir şüpheli tutuklandı.

Olay ve soruşturma

Edinilen bilgiye göre, 22 Ocak tarihinde İzmit ilçesinde B.U. ve S.D. isimli şahıslara yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit ve 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçları işlendi. Olayın ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Gözaltı ve tutuklama

Yürütülen çalışmalar kapsamında Y.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, bugün mevcutlu olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilirken, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

KOCAELİ'DE 2 KİŞİYE YÖNELİK KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS VE TEHDİT OLAYIYLA İLGİLİ YÜRÜTÜLEN...

KOCAELİ'DE 2 KİŞİYE YÖNELİK KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS VE TEHDİT OLAYIYLA İLGİLİ YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adıyaman'da Fuhuş Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı
2
Sarıgöl'de Balık Tezgahlarına Sıkı Denetim
3
Gaziantep'te müstehcen fotoğraf cinayeti: Baba-oğula 11 yıl 8'er ay hapis
4
Çanakkale'de Kavşakta Kaza: 2'si Ağır, 5 Yaralı
5
Aydın'da Yakınlarının Haber Alamadığı Kadın Yatağında Baygın Bulundu
6
Niksar'da Kaza: 19 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
7
Kocaeli TEM Otoyolu'nda 300 Bin Makaron Ele Geçirildi — 1 Gözaltı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları