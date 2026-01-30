Kocaeli'de İki Kişiyi Öldürmeye Teşebbüs: Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de 22 Ocak'ta İzmit ilçesinde B.U. ve S.D. isimli kişilere yönelik yürütülen soruşturma sonucu bir şüpheli tutuklandı.

Olay ve soruşturma

Edinilen bilgiye göre, 22 Ocak tarihinde İzmit ilçesinde B.U. ve S.D. isimli şahıslara yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit ve 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçları işlendi. Olayın ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Gözaltı ve tutuklama

Yürütülen çalışmalar kapsamında Y.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, bugün mevcutlu olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilirken, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

