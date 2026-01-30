Eskişehir fuhuş operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Eskişehir merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 13 şüpheliden 8'i tutuklandı, 15 mağdur kadın kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 20:37
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 20:37
Emniyetin çok illi çalışmasıyla 15 mağdur kurtarıldı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, fuhuş suçunun önlenmesi ve suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Eskişehir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bartın ve Aydın illerinde yapıldı. Uygulamada toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Savcılığa sevk edilen şüphelilerden 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında, "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

Operasyon kapsamında toplam 15 mağdur kadın kurtarıldı; bunlardan 6'sı yabancı uyruklu.

Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemler devam ediyor.

