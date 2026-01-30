Elazığ’da Rastgele Ateş: Sokaktan Geçen Vatandaş Yaralandı

Elazığ Sürsürü Mahallesi Elmalı Sokak'ta kimliği belirsiz bir kişinin rastgele ateş etmesi sonucu sokaktan geçen bir vatandaş yaralandı; hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 18:13
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 18:13
Olayın Detayları

Elazığ’da merkez Sürsürü Mahallesi Elmalı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs sokak üzerinde çevreye rastgele ateş etti.

Bu sırada sokaktan geçmekte olan bir vatandaş, isabet eden mermiyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve İnceleme

Olay yeri inceleme ekipleri sokak üzerinde çalışmalarını yürüttü. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.

