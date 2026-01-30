Kuzey Marmara Otoyolu'nda Sağanak: Tır Makasladı, Yol Kısa Sürede Açıldı

Kocaeli Kuzey Marmara bağlantı yolunda sağanak nedeniyle kontrolden çıkan tır makasladı; yaralanan yok, yol kısa sürede trafiğe açıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 18:37
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 18:41
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Sağanak: Tır Makasladı, Yol Kısa Sürede Açıldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Sağanak: Tır Makasladı, Yol Kısa Sürede Açıldı

Kocaeli Kuzey Marmara bağlantı yolunda sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir tır makasladı. Olayda yaralanan olmadığı ve yolun kısa sürede trafiğe açıldığı bildirildi.

Kaza Detayları

Kartepe ilçesi TEM Otoyolu’ndan Kuzey Marmara bağlantı yolundaki köprü üstünde meydana gelen kazada, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan Mercedes marka tır, sürücüsü A.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makasladı.

Kaza yapan tırın plakası 33 AUK 007 olarak kayıtlara geçti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi; yapılan kontrollerde yaralanan olmadığı belirlendi.

Müdahale ve Trafik

Makaslayan tır, çekici vinci yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kısa süreli aksayan trafik, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden normale döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

