Kağıthane'de Benzin İstasyonunda 2 Minibüs Alev Aldı — Yangın Kontrol Altında

Kağıthane'de benzin istasyonunda 2 minibüs alev aldı

Yangın Cendere Caddesi'nde 04:30'da başladı

Kağıthane’de bulunan bir benzin istasyonunda park halindeki 2 minibüs alev aldı. Yangın, saat 04:30 sıralarında Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangının etkisiyle bölgede yoğun duman oluştu. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, benzin istasyonuna sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı ve yangın söndürüldü.

Olayda ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi. Yanan minibüslerden 1’i kullanılamaz hale gelirken diğer minibüste maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

KÂĞITHANE’DE BENZİN İSTASYONUNDA 2 MİNİBÜS ALEV ALDI