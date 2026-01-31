Kağıthane'de Benzin İstasyonunda 2 Minibüs Alev Aldı — Yangın Kontrol Altında

Kağıthane Cendere Caddesi'ndeki benzin istasyonunda park halindeki 2 minibüs saat 04:30'da alev aldı; yangın istasyona sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 06:19
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 06:19
Kağıthane'de benzin istasyonunda 2 minibüs alev aldı

Yangın Cendere Caddesi'nde 04:30'da başladı

Kağıthane’de bulunan bir benzin istasyonunda park halindeki 2 minibüs alev aldı. Yangın, saat 04:30 sıralarında Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangının etkisiyle bölgede yoğun duman oluştu. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, benzin istasyonuna sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı ve yangın söndürüldü.

Olayda ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi. Yanan minibüslerden 1’i kullanılamaz hale gelirken diğer minibüste maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

