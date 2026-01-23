Eskişehir'de Apartman Yangını: Odunpazarı'nda Facianın Önüne Geçildi

Eskişehir Odunpazarı'nda 3 katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü; 4 kişilik ailenin evde olmaması olası faciayı önledi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 23:19
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 23:20
Olayın Detayları

Eskişehir'de bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olay, can kaybı ve yaralanma riski yüksek bir durumu önledi.

Yangın, Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Papatya Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Söz konusu dairede yaşayan 4 kişilik aile'nin o sırada evde olmaması, muhtemel bir faciayı engelledi. İtfaiye ekipleri müdahale sonrasında dairede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

